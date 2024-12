Israël meldt 240 aanhoudingen na inval ziekenhuis, WHO ontstemd

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israël zegt meer dan 240 terroristen te hebben opgepakt bij een operatie in het noorden van de Gazastrook. Daar deed de krijgsmacht een inval in het Kamal Adwan-ziekenhuis. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) reageerde daar zaterdag ontstemd op: "De laatste grote gezondheidsinstelling in het noorden van de Gazastrook is buiten dienst."

Israël probeert in het noorden van de Gazastrook de Hamasbeweging uit te schakelen. De WHO zegt dat ziekenhuizen in de Gazastrook nu "opnieuw in slagvelden veranderen" en waarschuwt dat de levens van tienduizenden Palestijnen gevaar lopen door de "systematische ontmanteling" van de gezondheidszorg in het gebied. Het Kamal Adwan-ziekenhuis zou nu "leeg" zijn en er lijkt veel schade te zijn aangericht tijdens de inval.

Israël stelt het ziekenhuis te zijn binnengevallen omdat zich daar een commandocentrum van Hamas zou bevinden. De 240 verdachten zouden "in het gebied" zijn aangehouden. De krijgsmacht bevestigt dat ook de ziekenhuisdirecteur is meegenomen voor verhoor. Hij wordt ervan verdacht voor Hamas te werken. De operatie is inmiddels afgerond, staat in een verklaring van de strijdkrachten.