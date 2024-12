Speler in Californië wint jackpot van 1,3 miljard dollar

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - De winnaar van een Amerikaans lottospel is ongeveer 1,3 miljard dollar (1,25 miljard euro) rijker geworden. De kersverse miljardair kocht in Cottonwood in de Amerikaanse staat Californië, ongeveer 320 kilometer ten noorden van San Francisco, het winnende lot van de Mega Millions-jackpot.

Het is de op vijf na grootste prijs in de geschiedenis van het spel. De kans om de Mega Millions-jackpot te winnen is 1 op 302.575.350. "Wat een geweldig cadeau tijdens deze feestdagen", zei directeur Joshua Johnston van het Mega Millions Consortium.

De grootste jackpot ooit in de geschiedenis van de Amerikaanse loterij viel in november 2022. Een speler uit Californië won toen de Powerball-jackpot van 2,04 miljard dollar (1,96 miljard euro).