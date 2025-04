Israël meldt aanvallen op ruim 90 doelen Gaza in 48 uur

TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische luchtmacht heeft de afgelopen 48 uur meer dan negentig doelen in de Gazastrook aangevallen, meldt een militaire woordvoerder. Er zouden wapendepots, terroristische cellen en faciliteiten van waaruit zaterdag raketten op Israël werden afgevuurd, zijn aangevallen. In het noorden van de Gazastrook zouden "meerdere terroristen" zijn gedood toen zij probeerden een explosief in de grond te plaatsen.

Volgens medische bronnen zijn zondag alleen al sinds zonsopgang minstens 35 Palestijnen omgekomen in Gaza, meldt de zender Al Jazeera. Israëlische gevechtsvliegtuigen vielen het Al Ahli-ziekenhuis in Noord-Gaza, Deir el-Balah in het centrale deel van de kuststrook en Khan Younis in het zuiden aan.

Het Israëlische leger meldt ook dat het grondoffensief rond Rafah en de zogenoemde Morag-corridor in het zuiden van Gaza wordt voortgezet. Inwoners van Khan Younis zijn gesommeerd om naar schuilplaatsen te gaan.