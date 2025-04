Kunnen honden het ruiken als je gestrest bent?

Honden hebben een razend scherpe neus. Ze kunnen niet alleen lichamelijke ziektes opsporen, maar ruiken het ook als je je psychisch niet goed voelt.

Wetenschappers hebben ontdekt dat honden stress kunnen ruiken aan onze adem en zweet. Vier honden werden getraind om een van drie geuren aan te wijzen. In meer dan 650 van de 700 tests haalden ze de geur van de gestreste persoon eruit.

De onderzoekers van Queen's University Belfast denken dat hun studie, die in vakblad Plos One verscheen, kan helpen bij de training van therapiehonden.

"We hebben stapels bewijs dat honden het kunnen ruiken als mensen een bepaalde ziekte hebben, maar tot nu toe was er nog weinig bekend over het vermogen van de dieren om de psychische staat van iemand vast te stellen aan de hand van geur", legt hoofdonderzoeker Clara Wilson uit.

Verhoogde hartslag

De 36 vrijwilligers rapporteerden hun stressniveau voor en nadat ze een moeilijke wiskundesom moesten oplossen. Ze leverden een sample aan van hun zweet of adem voorafgaand aan de test en - als hun bloeddruk en hartslag omhooggingen - ook van daarna. Als de vier honden stil stonden of zaten voor het juiste flesje met 'gestreste' adem of zweet werden ze beloond met een lekker hapje.

De honden bleken dus uitstekend in staat te ruiken of iemand gestrest was of niet. In bijna alle gevallen hadden ze het goed. Aangezien je het zelf niet altijd door hebt, kun je dus je hond eens vragen of je gestrest bent.

Bron: BBC