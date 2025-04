Van der Poel klopt Pogacar zonder wraakgevoelens

ROUBAIX (ANP) - Mathieu van der Poel wilde zijn zege in Parijs-Roubaix zeker geen wraak noemen op Tadej Pogacar, de Sloveen die hem vorige week nog van de winst afhield in de Ronde van Vlaanderen. "Nee, hij is een groot kampioen", vertelde de Nederlander van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview nadat hij voor het derde jaar op rij de Noord-Franse klassieker had gewonnen.

Pogacar was zijn laatste overgebleven concurrent, tot de Sloveen die debuteerde in Parijs-Roubaix, een bocht verkeerd inschatte en onderuitging. "Ook dat hoort bij deze koers. Ik reageerde snel en ben ervoor gegaan." Een kleine 40 kilometer verder kon hij zijn ereronde rijden op het Vélodrome André Pétrieux.

"Ik vind het vooral geweldig dat ik na mijn ziekte voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen nu weer de goede benen terug had. Wat Pogacar hier laat zien is buitengewoon knap. Zonder zijn val waren we hier wellicht met z'n tweeën aangekomen."