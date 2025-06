Sinner en Alcaraz winnen eerste tennispartij op gras

HALLE/LONDEN (ANP) - Tennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz hebben een succesvolle omschakeling van gravel naar gras gemaakt. Beide tennissers wonnen hun eerste partij op gras. De laatste partij van de twee was de finale van Roland Garros op gravel, waar Alcaraz Sinner na vijfenhalf uur versloeg.

Sinner won in de eerste ronde van het grastoernooi van Halle van de Duitser Yannick Hanfmann in twee sets (7-5 6-3). Hij neemt het in de volgende ronde op tegen Aleksandr Boeblik uit Kazachstan.

Alcaraz was op het grastoernooi van Queen's in Londen in twee sets te sterk voor Adam Walton uit Australië: 6-4 7-6 (4). Hij treft in de tweede ronde zijn landgenoot Jaume Munar.