Israël meldt luchtaanval op Hezbollah-leden in Zuid-Libanon

NABATIEH (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt een luchtaanval te hebben uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Die zou zijn gericht op twee Hezbollah-leden die "een bedreiging vormden" voor Israëlische troepen in de buurt.

Het is de afgelopen dagen relatief rustig in Libanon, nadat Hezbollah en Israël vrijdag een staakt-het-vuren waren overeengekomen. Toch zijn er sindsdien nog Israëlische aanvallen geweest en doden gevallen.

De situatie in Zuid-Libanon staat onder spanning, omdat de voorlopige overeenkomst tussen Iran en de Verenigde Staten deels afhangt van het bestand in Libanon. Iran heeft geëist dat Israël zijn aanvallen stopzet. Ook de VS hebben daarop aangedrongen.

Maar Israël weigert voorlopig om te vertrekken uit het zuiden van Libanon en zegt te blijven strijden tegen Hezbollah. De IDF zei na de aanval van woensdag nog door te gaan "met het nemen van maatregelen om onmiddellijke bedreigingen weg te nemen".