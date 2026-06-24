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Eerste schepen gaan volgens evacuatieplan door Straat van Hormuz

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 14:26
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LONDEN (ANP/RTR) - De eerste schepen zijn dankzij een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), onderdeel van de Verenigde Naties. Het plan werd dinsdag in gang gezet en heeft als doel om honderden schepen veilig uit de Perzische Golf te laten varen.
Heropening van de Straat van Hormuz is onderdeel van het voorlopige vredesakkoord van de Verenigde Staten en Iran. Sinds het begin van de Iranoorlog eind februari is de zeestraat geblokkeerd. Via de waterweg ging voor de oorlog ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie.
Schepen die via de Straat van Hormuz de Perzische Golf willen verlaten, moeten zich melden bij de IMO. "Schepen dienen instructies af te wachten voor ze vertrekken", zegt de scheepvaartorganisatie. De evacuatie gebeurt in nauwe samenwerking met Iran, Oman en andere kuststaten in de regio, zei de IMO dinsdag. Er zijn twee tijdelijke routes aangewezen waar de scheepvaart kan varen.
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