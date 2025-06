Organisatie protestmars Egypte: zo'n 35 Nederlanders aangehouden

CAÏRO (ANP) - Een groep van zo'n 35 Nederlanders die in Egypte wil deelnemen aan een protestmars voor Gaza is vrijdag en in de nacht naar zaterdag aangehouden. Dat zegt een woordvoerster van de Nederlandse delegatie van de Global March to Gaza. Zij laat weten dat ze met bussen zijn teruggebracht naar onder meer Caïro.

Voor zover zij weet zit niemand van de Nederlanders meer vast. De groep, evenals honderden mensen uit andere landen, werd vrijdag bij twee tolwegovergangen tussen Caïro en Ismaïlia tegengehouden. Daar moesten ze paspoorten inleveren en uren in de zon blijven wachten zonder eten of drinken. Sommigen zijn vervolgens door politie en "knokploegen" mishandeld, stelt de woordvoerster. De mensen zijn daarna in bussen gezet. Een deel werd direct naar het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad gebracht, anderen moesten eerst een bedrag van zo'n 50 euro per persoon betalen voordat de bus doorreed.