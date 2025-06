Israël meldt nieuwe Iraanse raketlancering

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft melding gemaakt van een nieuwe Iraanse raketlancering, ondanks berichten dat een bestand is overeengekomen. In het noorden van Israël klinken sirenes.

De krijgsmacht meldt dat de luchtafweer in actie komt om de aanval af te slaan. Burgers krijgen het advies om schuilplaatsen op te zoeken en daar voorlopig te blijven.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder gemeld dat een bestand van kracht was. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bevestigde dat zijn land daarmee had ingestemd. Hij zei dat alle oorlogsdoelen waren bereikt.