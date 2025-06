Amerikaanse vlaggen hangen uit bij Huis ter Duin in Noordwijk

NOORDWIJK (ANP) - Voor Huis ter Duin in Noordwijk wapperen dinsdagochtend onder meer acht Amerikaanse vlaggen en een NAVO-vlag. Vermoedelijk slapen president Donald Trump en zijn staf en beveiliging in het hotel vanwege de NAVO-top. In het dorp is het nog rustig.

Bij Huis ter Duin zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Het gebied rond het hotel is ruim afgezet met hekken. De hekken die maandag omwaaiden, waardoor twee agenten lichtgewond raakten, staan weer overeind. Voertuigen kunnen alleen via een slagboom het terrein op. Bij de ingangen staan meerdere politieagenten.

Ook op het strand rondom het hotel staan hekken en is de politie aanwezig. Bij het water staan waterscooters van de politie paraat. Op zee zijn marineschepen te zien.