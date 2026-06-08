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Israël meldt opnieuw reeks raketten uit Iran

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 9:26
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JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger meldt opnieuw een reeks raketten uit Iran te hebben waargenomen en stelt dat de luchtverdediging bezig is om die te onderscheppen. De strijd tussen die landen is geëscaleerd na een Israëlische aanval op Beiroet zondag.
Iran kwam daarna met een vergeldingsaanval, waar Israël op reageerde met raketten. Maandagochtend zei Iran twee Israëlische luchtmachtbases te hebben geraakt: Nevatim en Tel Nof.
Israël beschoot onder meer een militair complex in het noordwestelijke Tabriz en een petrochemisch complex in de zuidwestelijke stad Mahshahr.
De Amerikaanse president Donald Trump riep beide partijen op terughoudend te zijn. De Verenigde Staten proberen al maanden een deal te sluiten met Iran en Trump zei zondag nog dat zo'n overeenkomst "heel dichtbij" was.
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