Israël: nucleaire installatie in Iran aangevallen

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 12:27
TEHERAN (ANP/RTR/AFP/DPA) - Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. De krijgsmacht (IDF) zegt dat Taleqan onder vuur is genomen. Die locatie is ook door westerse landen in verband gebracht met het Iraanse nucleaire programma.
Een journalist van persbureau AFP meldt krachtige ontploffingen in Teheran en rookpluimen boven het westen van de stad. Wat daar precies is aangevallen, is niet duidelijk.
De Iraanse Revolutionaire Garde heeft volgens het Iraanse persbureau Mehr ballistische raketten op Israël afgevuurd. De krijgsmacht heeft volgens de Iraanse staatsradio ook drones naar Israëlische militaire bases gestuurd. Ook het hoofdkwartier van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet zou onder vuur zijn genomen.
