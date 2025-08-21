Israël ontkent bericht dat er veel meer burgers Gaza zijn gedood

GAZA-STAD (ANP) - Het Israëlische leger ontkent berichten dat uit eigen cijfers zou blijken dat er veel minder strijders van Hamas en Islamitische Jihad zijn gedood dan het officieel naar buiten brengt, meldt The Times of Israel. The Guardian publiceerde donderdag een onderzoek van een Israëlische linkse actiegroep. Die zei documenten van de Israëlische krijgsmacht te hebben ingezien waarin stond dat in mei slechts 8900 strijders met zekerheid waren gedood. Israël zei zelf dat dat er meer dan 20.000 waren.

Dat zou ook betekenen dat een veel groter aandeel van de doden in de Gazastrook burgers waren. Op dat moment stond het dodental volgens de Palestijnse autoriteiten op 53.000. Volgens het onderzoek was 83 procent van de doden toen dus burger.

De Israëlische krijgsmacht zegt dat de cijfers uit het onderzoek niet kloppen. Woensdag claimde Israël nog 22.000 "terroristen" te hebben gedood.