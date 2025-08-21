Gemengd slot Europese beurzen na bekrachtiging handelsdeal EU-VS

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag gemengd de handel uitgegaan. De financiële markten verwerkten onder meer de formele bekrachtiging van de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Beleggers keken daarnaast vooral uit naar het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve, dat vanaf donderdag in Jackson Hole wordt gehouden. Dit alles zorgde voor een enigszins terughoudende stemming.

De AEX-index in Amsterdam zakte 0,1 procent tot 907,53 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, verloor 0,2 procent tot 927,62 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent, terwijl die in Parijs 0,4 procent lager sloot.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski versterkte de bekrachtiging van de handelsdeal de indruk die ontstond toen de afspraken voor het eerst naar buiten kwamen: "het enige echte voordeel voor Europa is dat de uitkomst slechter had kunnen zijn en dat er nu enige duidelijkheid is. Deze duidelijkheid blijft echter fragiel en zou snel kunnen verdwijnen. De deal bevat tal van elementen die toekomstige spanningen en escalatie kunnen veroorzaken."

Verlaging heffingen VS autobranche

Europese autofabrikanten waren verheugd over de bevestiging dat de VS hun heffingen op de import van Europese auto's verlagen van 27,5 naar 15 procent. Grote spelers in de sector als Renault en Volkswagen sloten niettemin met koersverliezen tot ruim 1 procent. De VS gaan pas stappen zetten om de huidige Amerikaanse importheffingen op auto's en auto-onderdelen te verlagen zodra Brussel de benodigde wetgeving invoert om de beloofde tariefverlagingen op Amerikaanse goederen door te voeren.

Aan het Damrak gingen chipbedrijven ASMI, Besi en ASML tot ruim 1 procent omlaag. Voor chips geldt door de deal eveneens een tarief van 15 procent. Staalconcern ArcelorMittal was met een min van bijna 3 procent een van de grootste verliezers bij de hoofdfondsen. De VS handhaven hun tarief van 50 procent op staal en aluminium.

Winstmelding Aegon

Aegon was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Met een koerswinst van bijna 8 procent was de verzekeraar verreweg de grootste stijger in de AEX. Aegon boekte in de eerste jaarhelft weer winst, na een verlies vorig jaar. Om aandeelhouders te belonen gaat Aegon ook meer eigen aandelen inkopen. Daarnaast is het bedrijf een onderzoek gestart naar een mogelijke verhuizing van het hoofdkantoor en de officiële vestigingsplaats van het concern naar de VS.