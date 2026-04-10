Israël ontzegt Spanje toegang tot Gaza-coördinatiecentrum

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 14:22
TEL AVIV (ANP) - Israël heeft Spanje de toegang tot het civiel-militair coördinatiecentrum (CMCC) ontzegd. Hier wordt de uitvoering van het Amerikaanse vredesplan voor de Gazastrook gecoördineerd. Volgens de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar heeft Spanje een "openlijk anti-Israëlische houding" aangenomen en hierdoor "elk vermogen verloren om een constructieve rol te spelen".
Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft een kleine aanwezigheid in het CMCC.
De banden tussen Spanje en Israël zijn sterk verslechterd sinds de start van de oorlog in Gaza in 2023 en ook de recente oorlog in Iran werd door Spanje sterk veroordeeld. Premier Pedro Sánchez is blij dat er een staakt-het-vuren is, maar zei eerder niet te willen applaudisseren "voor degenen die de wereld in brand hebben gezet zodra ze aankomen met een emmer".
Ook sloot Spanje zijn luchtruim voor Amerikaanse vliegtuigen die betrokken waren bij operaties tegen Iran.
Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Trump dreigt de paus

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Mannen: let op je erectie!

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

Is met je benen over elkaar zitten echt slecht voor je?

