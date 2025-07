Israël: premier Netanyahu herstelt van voedselvergiftiging

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft volgens zijn kantoor een voedselvergiftiging opgelopen. Hij moet enkele dagen herstellen.

De 75-jarige premier zou 's nachts ziek zijn geworden. Hij heeft onder meer uitdrogingsverschijnselen en wordt daar met een infuus voor behandeld. "Op advies van zijn artsen zal de premier de komende drie dagen thuis uitrusten en van daaruit de staatszaken behartigen", staat in een verklaring.

De regering kwam met die mededeling nadat berichten waren verschenen dat de premier een kabinetsbijeenkomst had gemist, schrijft nieuwssite Times of Israel. Het is niet bekendgemaakt wat Netanyahu heeft gegeten voordat hij ziek werd.

De premier kampte de afgelopen jaren vaker met gezondheidsproblemen. Hij kreeg in 2023 een pacemaker en liet eind vorig jaar zijn prostaat verwijderen.