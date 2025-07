Tennisser De Jong verliest zijn eerste ATP-finale in Bastad

BASTAD (ANP) - Jesper de Jong heeft zijn eerste finale van een ATP-toernooi verloren. De 25-jarige Nederlander ging in de eindstrijd in de Zweedse kustplaats Bastad in drie sets ten onder tegen de Italiaan Luciano Darderi (23): 4-6 6-3 3-6.

De Jong begon heel goed aan de eerste set. Hij won de eerste 13 punten en nam een 3-0 voorsprong. Daarna draaide de partij. Darderi nam het initiatief volledig over en trok de set met 6-4 naar zich toe.

In de tweede set ging het lang gelijk op en wisten beide spelers hun service te behouden. De Jong brak Darderi in de achtste game en serveerde de tweede set uit.

Darderi was in de beslissende derde set de stabielste van de twee. De nummer 55 van de wereldranglijst wist de Nederlandse nummer 106 twee keer te breken en hield stand op zijn eigen service.

Het betekende de derde ATP-titel voor Darderi. In maart van dit jaar versloeg hij Tallon Griekspoor in de finale van Marrakesh.