Britse tennisser Choinski wint Dutch Open Tournament

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG (ANP) - Jan Choinski heeft het Dutch Open Tournament gewonnen. De Brit was op zondagmiddag in Bunschoten-Spakenburg in drie sets te sterk voor de Belg Kimmer Coppejans: 6-4 3-6 6-3. Choinski mag zich daardoor de winnaar noemen van het toernooi dat in het verleden als open Nederlands kampioenschap werd gespeeld in Hilversum, Amersfoort en Amsterdam. Het huidige Dutch Open is een challenger.

Choinski is de nummer 176 van de wereldranglijst. Hij versloeg de Nederlander Guy den Ouden (de nummer 184 van de wereld) zaterdag in de halve finale. Coppejans staat op de 237e plaats.