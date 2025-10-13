ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël: Rode Kruis onderweg om gijzelaars op te halen

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 7:11
anp131025034 1
TEL AVIV (ANP) - Het Rode Kruis is onderweg om gijzelaars op te halen in Gaza. De hulporganisatie doet dat op een ontmoetingsplek in het noorden van het gebied, meldt de Israëlische krijgsmacht (IDF) op X.
Er worden volgens de krijgsmacht meerdere gijzelaars opgehaald. "De IDF staat klaar om meer gijzelaars te ontvangen die naar verwachting later aan het Rode Kruis zullen worden overgedragen", meldt de krijgsmacht.
Het Rode Kruis heeft eerder ook een rol gespeeld bij de overdracht van gijzelaars van Hamas naar Israël. Hamas heeft eerder op maandag de namen bekendgemaakt van de twintig nog levende gijzelaars die dit keer vrijkomen.
Hamas ontvoerde ongeveer 250 mensen toen het in 2023 een verrassingsaanval uitvoerde op Israël. Tijdens de oorlog die volgde zijn al gijzelaars gered, geruild of omgekomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

cindy-slaper-van-der-werff-stelt-vragen-tijdens-het-sbs-debat

Kijken PVV-stemmers naar politieke debatten?

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

Loading