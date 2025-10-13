Israël: Rode Kruis onderweg om gijzelaars op te halen

TEL AVIV (ANP) - Het Rode Kruis is onderweg om gijzelaars op te halen in Gaza. De hulporganisatie doet dat op een ontmoetingsplek in het noorden van het gebied, meldt de Israëlische krijgsmacht (IDF) op X.

Er worden volgens de krijgsmacht meerdere gijzelaars opgehaald. "De IDF staat klaar om meer gijzelaars te ontvangen die naar verwachting later aan het Rode Kruis zullen worden overgedragen", meldt de krijgsmacht.

Het Rode Kruis heeft eerder ook een rol gespeeld bij de overdracht van gijzelaars van Hamas naar Israël. Hamas heeft eerder op maandag de namen bekendgemaakt van de twintig nog levende gijzelaars die dit keer vrijkomen.

Hamas ontvoerde ongeveer 250 mensen toen het in 2023 een verrassingsaanval uitvoerde op Israël. Tijdens de oorlog die volgde zijn al gijzelaars gered, geruild of omgekomen.