Hamas publiceert lijst met 20 namen van vrij te laten gijzelaars

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De gewapende tak van Hamas heeft maandagochtend op Telegram een lijst met twintig namen van nog in leven zijnde vrij te laten gijzelaars gepubliceerd.

Naar verwachting worden ze vanaf 08.00 uur plaatselijke tijd (07.00 uur Nederlandse tijd) vrijgelaten, hoewel onder andere The Jerusalem Post ook al meldt dat het een uur later wordt: 09.00 uur Israëlische tijd. Er zou sprake zijn van twee of drie locaties waar de gijzelaars worden vrijgelaten, in het midden en zuiden van Gaza.