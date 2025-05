Israël roept op tot evacuatie delen zuidelijke Gazastrook

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft Palestijnen opgeroepen delen van het zuiden van de Gazastrook meteen te verlaten. Er komt volgens de strijdkrachten een "ongekende aanval aan om de capaciteiten van terroristische organisaties in dit gebied te vernietigen".

Het evacuatiebevel heeft betrekking op de stad Khan Younis en omliggende plaatsen. Inwoners krijgen het advies te evacueren en naar het westen te gaan. "Vanaf dit moment zal Khan Younis worden beschouwd als een gevaarlijke gevechtszone."

Het gaat volgens de Israëlische nieuwssite Times of Israel om het eerste grote evacuatiebevel sinds Israël een nieuw grondoffensief begon in de Gazastrook. Premier Benjamin Netanyahu heeft duidelijk gemaakt dat dit keer de controle over het hele gebied moet worden overgenomen.