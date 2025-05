Huurauto’s gehalveerd in prijs, maar trap niet in deze valkuilen: “Geen schadevergoeding als bagage in het zicht ligt”

Zon, zee, vliegtickets op zak... en dan de huurauto nog even regelen. Precies dat doen veel vakantiegangers nu, en daar is alle reden toe: de gemiddelde huurprijs van een auto in Europa is in drie jaar tijd gehalveerd. Maar let op dat je niet bedrogen uitkomt.

De boekingspiek voor huurwagens valt elk jaar in deze weken. Mensen kiezen vaak eerst hun bestemming en regelen daarna pas hun vervoer ter plaatse. En omdat er dit jaar weer massaal wordt gevlogen, is een auto ter plekke onmisbaar om bij je accommodatie te komen.

Opvallend

Veel mensen die al een huurauto hadden geboekt, ontdekken via vergelijkingssites als Rentalcars.com dat dezelfde auto inmiddels goedkoper is. Zij annuleren hun eerdere reservering en stappen over.

De huurautoprijzen waren de afgelopen jaren ongekend hoog. Verhuurbedrijven verkochten hun voertuigen in de pandemiejaren wegens gebrek aan toeristen en konden die door leveringsproblemen moeilijk vervangen. De vraag schoot omhoog, maar het aanbod bleef achter en dus gingen de tarieven door het dak.

Inmiddels is dat verleden tijd. “Het toerisme komt weer terug op het niveau van voor corona en autoverhuurders hebben weer voldoende voertuigen beschikbaar”, zegt Thomas Wolters van verhuurbedrijf Enterprise tegen De Telegraaf. Volgens het bedrijf is de gemiddelde prijs sinds 2022 met 51 procent gedaald naar 433 euro per week.

Het maakt uit waar je boekt

Let op: niet overal is het prijzenfestijn even groot. “Er kunnen grote prijsverschillen tussen bestemmingen zijn en dat heeft alles te maken met de lokale dynamiek in een markt”, aldus Wolters. Zo kost een weekje rijden in een Golf of Focus je in de Portugese Algarve zo’n 304 euro. In Sardinië betaal je rustig het dubbele.

De lage prijzen zijn aantrekkelijk, maar zorg dat je ook je papierwerk op orde hebt. Uit onderzoek van verhuurder Sunny Cars blijkt dat veel Nederlanders niet precies weten wat ze mee moeten nemen.

“Veertig procent weet niet dat een creditcard op naam van de hoofdbestuurder verplicht is”, zegt Hans Knottnerus van Sunny Cars. “Een derde weet niet dat je een paspoort of ID-bewijs mee moet hebben en 15 procent wist zelfs niet dat je een rijbewijs op zak moet hebben.”

Knottnerus waarschuwt dan ook: “Vergeet ook de pincode van die creditcard niet en zorg dat er voldoende saldo op staat voor de waarborg. Je zit aan het begin van je vakantie niet te wachten op stress, vertraging, onverwachte kosten of zelfs helemaal geen huurauto.”

Beren op de weg

Zelfs met de juiste documenten zijn er risico’s. Knottnerus: “Kom vooral niet een dag te laat, want een reservering kan dan vervallen. Accepteer nooit een kleinere wagen, en denk niet dat je zomaar een grens over mag steken of op onverharde paden mag rijden.” In zulke gevallen dekt de verzekering soms niets. Ook weet de helft van de huurders niet dat als er wordt ingebroken in de auto en er bagage in het zicht ligt, de schade aan de huurauto niet wordt vergoed.

Een veelvoorkomend probleem is oplichting met oude schades. De tip van Knottnerus: “Maak ook even een foto van de tankinhoud. Dan heb je daar achteraf bij het inleveren ook geen discussie meer over en kom je niet voor onverwachte kosten te staan.”