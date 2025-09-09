Carlos Alcaraz is nóg beter geworden: 5 redenen waarom hij nu echt het mannentennis domineert

Carlos Alcaraz heeft opnieuw laten zien waarom hij wordt beschouwd als de toekomst van het tennis . Met zijn overwinning op de US Open bevestigde de 22-jarige Spanjaard zijn status als nummer één van de nieuwe generatie. Wat opvalt, is niet alleen dat hij toernooien blijft winnen, maar dat hij zijn spel in het afgelopen jaar verder heeft verfijnd.

Internationale media wezen na zijn zege in New York op een reeks verbeteringen die verklaren waarom Alcaraz nóg moeilijker te verslaan is.

Mentale groei

Een van de belangrijkste veranderingen is mentaal. Waar Alcaraz in 2023 nog worstelde met druk en nervositeit in cruciale fases, zoals in de halve finale van Roland Garros tegen Novak Djokovic, straalde hij dit jaar rust en zelfvertrouwen uit. The New York Times merkte op dat hij tijdens de US Open zelfs in tie-breaks koel bleef en aan zijn plan vasthield. Dat vermogen om kalm te blijven, maakt dat hij wedstrijden niet meer weggeeft, maar juist naar zich toetrekt.

Fysieke dominantie

Alcaraz stond altijd al bekend om zijn snelheid en explosieve voetenwerk, maar volgens Franse sportkrant L’Équipe heeft hij zijn fysieke voorbereiding verder aangescherpt. Zijn sprintkracht is indrukwekkend, maar vooral zijn herstelvermogen viel in New York op. Na lange rally’s oogde hij nauwelijks vermoeid, terwijl tegenstanders zichtbaar leeg gespeeld raakten. Zijn team heeft het trainingsschema zo aangepast dat hij niet alleen kan pieken in losse wedstrijden, maar ook een slopend toernooi fysiek aankan.

Een sterkere service

Waar Alcaraz in eerdere jaren soms kwetsbaar was op zijn opslag, is die nu een wapen geworden. The Guardian wees erop dat hij in het hele toernooi maar drie keer zijn service verloor. Zijn eerste opslag is harder en consistenter, maar ook veelzijdiger. Hij varieert nu tussen pure kracht, slice en kick, waardoor tegenstanders moeilijk kunnen anticiperen. Bovendien gebruikt hij vaker serve-volley, iets dat hij in de finale tegen Jannik Sinner met succes inzette, aldus de Hindustan Times. Dankzij deze progressie krijgt hij veel meer ‘gratis punten’ en kan hij sneller de aanval openen.

Tactische veelzijdigheid

Alcaraz stond al bekend om zijn brede arsenaal aan slagen – dropshots, spinvolle forehands en snelle netrushes - maar volgens BBC Sport is vooral zijn timing verbeterd. Hij kiest beter wanneer hij risico neemt, waardoor zijn creatieve spel minder foutgevoelig is. In de finale wisselde hij soepele baseline-rally’s af met plotselinge versnellingen richting het net. Daarmee hield hij Sinner voortdurend uit balans. Deze strategische slimheid maakt hem minder voorspelbaar en dus gevaarlijker.

Volwassenheid in de grote wedstrijden

Een terugkerend thema in de buitenlandse media is dat Alcaraz zich sneller dan verwacht ontwikkelt tot een complete topspeler. Waar jonge spelers vaak wisselvallig zijn, lijkt hij juist te groeien in de grootste wedstrijden. Zijn winst in New York wordt gezien als bewijs dat hij niet alleen talent heeft, maar ook de volwassenheid en discipline om meerdere Grand Slams te winnen. Zoals ESPN het samenvatte: “Alcaraz heeft de flair van Federer, de kracht van Nadal en de vechtlust van Djokovic en hij combineert het allemaal met de frisheid van 22 jaar.”

Met deze US Open-zege staat Carlos Alcaraz nu al in een illuster rijtje: alleen Rafael Nadal en Björn Borg wisten voor hun 23ste zes grand slams te winnen. En hij gaat ze voorbij als het lukt om in februari de Australian Open te winnen.