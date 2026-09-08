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Israël sluit Brits consulaat in Oost-Jeruzalem als vergelding

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 17:31
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JERUZALEM (ANP) - De Israëlische regering sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar bekend nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen had aangekondigd tegen illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.
Saar noemde de linkse Britse regering "vijandig". Hij beschuldigde zijn Britse ambtgenoot Ed Miliband ervan "schandalige leugens" te hebben verspreid in het Britse parlement. Het VK mag ook geen vertegenwoordigers meer hebben in het internationale coördinatiecentrum voor Gaza, zei hij.
Miliband had onder meer gezegd dat op sommige plekken in de Westelijke Jordaanoever sprake is van etnische zuiveringen tegen Palestijnen. Daar zijn terroristische kolonisten volgens hem verantwoordelijk voor.
Naast het Verenigd Koninkrijk hebben ook andere landen handelsmaatregelen in het vooruitzicht gesteld tegen nederzettingen. Saar zei dat het VK het voortouw nam, maar dat ook tegen andere landen maatregelen kunnen volgen.
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