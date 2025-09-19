ECONOMIE
LTO 'zeer verheugd' over goedkeuring kunstmestvervanger Renure

Economie
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 12:02
DEN HAAG (ANP) - LTO is "zeer verheugd" over de toelating van Renure. Daarmee reageert de boerenorganisatie op het instemmen van Europese lidstaten met de toepassing van de kunstmestvervanger. Renure is een bewerkte vorm van dierlijke mest en kan voor boeren een vervanger zijn van dure kunstmest. LTO heeft naar eigen zeggen jarenlang intensief gelobbyd om goedkeuring te krijgen.
De toelating markeert volgens de boerenclub "een belangrijke stap richting circulaire landbouw en biedt bovendien perspectief voor het verlichten van de druk op de mestmarkt". Die druk komt door striktere mestregels waardoor boeren nu niet alle mest van hun koeien op hun land kunnen uitrijden.
LTO heeft bij het ministerie van Landbouw aangedrongen op een snelle implementatie. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten nog wel formeel met het voorstel instemmen voordat het ook echt ingevoerd kan worden.
