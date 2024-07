Israël stuurt onderhandelingsteam na reactie Hamas op voorstel

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stuurt een onderhandelingsteam om te praten over de vrijlating van gijzelaars door Hamas, zegt een Israëlische functionaris. Er zijn geen details gedeeld.

Eerdere onderhandelingen vonden plaats in Caïro en Doha. Israël maakte woensdagavond bekend een reactie van Hamas op het jongste vredesvoorstel te bestuderen. Netanyahu houdt donderdagavond overleg hierover met zijn veiligheidskabinet.

Sinds de uitbraak van de oorlog in de Gazastrook vorig jaar oktober zijn Hamas en Israël er één keer in geslaagd een deal te sluiten. Dat akkoord omvatte een tijdelijk staakt-het-vuren en de vrijlating van Israëlische gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen. Egypte, Qatar en de Verenigde Staten waren toen bemiddelaars.