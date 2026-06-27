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Israël: troepen pas weg na ontwapening Hezbollah

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 18:48
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TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël trekt zijn troepen pas terug uit Libanon als Hezbollah volledig is ontwapend. Dat heeft de Israëlische defensieminister Israel Katz verklaard, berichten verschillende media.
Katz prijst de "historische" overeenkomst tussen Israël en Libanon die vrijdag werd ondertekend, aldus The Times of Israel. Hij stelt dat deze "voor het eerst in decennia een nieuwe en veiligere realiteit kan creëren langs de noordgrens en in Libanon." Hij noemt de raamovereenkomst tussen zijn land en Libanon ook een "strategische klap voor Iran".
Israël zal sowieso met IDF-troepen een bufferzone aanhouden in Zuid-Libanon, kondigde de minister verder aan. "De premier en ik hebben het IDF opdracht gegeven zich voor te bereiden op een langdurig verblijf in de veiligheidszone," zei Israel Katz in een videoverklaring, aldus AFP, daarmee verwijzend naar een gebied dat tot 10 kilometer diep in Libanees grondgebied reikt.
Hezbollah, waartegen Israël oorlog voert, verwierp de raamovereenkomst.
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