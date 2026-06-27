ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van den Goorbergh doorstaat 'Turks stoombad' bij TT Assen

Sport
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 18:30
anp270626165 1
ASSEN (ANP) - Zonta van den Goorbergh was tevreden met zijn veertiende tijd in de kwalificatie voor de TT van Assen. De 20-jarige Moto2-rijder moest kort na elkaar twee sessies afwerken op het smoorhete circuit van Assen en dat viel hem niet mee. "In het racepak is het een sauna en dan met de motor erbij heb je een Turks stoombad. Het was aardig warm", zei hij na afloop.
De coureur uit het Nederlandse raceteam RW Racing zat vrijdag in de training niet bij de beste veertien die zich rechtstreeks plaatsten voor de tweede kwalificatierace (Q2). Dat betekende dat hij zaterdag ook de eerste kwalificatiesessie (Q1) moest rijden. Het lukte hem bij de beste vier te rijden en een start in Q2 af te dwingen.
"Het was moeilijk om verkoeling te zoeken in de pauze. De tenten waarin we zitten zijn superwarm, dus dat hielp ook niet mee. Gelukkig was mijn vader erbij. Die kon water in mijn nek sproeien", aldus de Brabander.
"Door Q1 komen ging niet zonder slag of stoot en ik wist dat het lastig zou worden in Q2 nog sneller te rijden. Het ging nog best goed; ik had misschien een tiende harder kunnen rijden. Ik denk dat ik tevreden mag zijn met hoe het is gelopen", zei Van den Goorbergh, die bezig is aan zijn vijfde seizoen in de Moto2 bij het Nederlandse raceteam Momoven Idrofoglia RW Racing. Voor zondag is zijn doel duidelijk: "WK-punten halen en het liefst zoveel mogelijk."
loading

POPULAIR NIEUWS

dc189c9f609ddcd559399790e633c24c45249325

Als je deze gele brief van Justitie krijgt kun je maar beter openmaken

gandr-collage

Alarm in Moskou : Poetin vreest een opstand binnen zijn eigen leger.

generated-image

Hitte laat asfalt knappen: snelwegen deels dicht, reizigers gewaarschuwd

ANP-561096984

Je vaste gasprijs was helemaal niet vast: tot €425 extra per jaar

geen code geel meer om onweer alleen nog in limburg1692881806

Waarom je bij onweer nooit moet gaan douchen

164646653_m

Waarom steeds meer mensen geen seks meer hebben: 'We zijn banger geworden voor echte intimiteit'

Loading