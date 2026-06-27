Van den Goorbergh doorstaat 'Turks stoombad' bij TT Assen

ASSEN (ANP) - Zonta van den Goorbergh was tevreden met zijn veertiende tijd in de kwalificatie voor de TT van Assen. De 20-jarige Moto2-rijder moest kort na elkaar twee sessies afwerken op het smoorhete circuit van Assen en dat viel hem niet mee. "In het racepak is het een sauna en dan met de motor erbij heb je een Turks stoombad. Het was aardig warm", zei hij na afloop.

De coureur uit het Nederlandse raceteam RW Racing zat vrijdag in de training niet bij de beste veertien die zich rechtstreeks plaatsten voor de tweede kwalificatierace (Q2). Dat betekende dat hij zaterdag ook de eerste kwalificatiesessie (Q1) moest rijden. Het lukte hem bij de beste vier te rijden en een start in Q2 af te dwingen.

"Het was moeilijk om verkoeling te zoeken in de pauze. De tenten waarin we zitten zijn superwarm, dus dat hielp ook niet mee. Gelukkig was mijn vader erbij. Die kon water in mijn nek sproeien", aldus de Brabander.

"Door Q1 komen ging niet zonder slag of stoot en ik wist dat het lastig zou worden in Q2 nog sneller te rijden. Het ging nog best goed; ik had misschien een tiende harder kunnen rijden. Ik denk dat ik tevreden mag zijn met hoe het is gelopen", zei Van den Goorbergh, die bezig is aan zijn vijfde seizoen in de Moto2 bij het Nederlandse raceteam Momoven Idrofoglia RW Racing. Voor zondag is zijn doel duidelijk: "WK-punten halen en het liefst zoveel mogelijk."