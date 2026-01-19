ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump tegen NBC over militaire inname Groenland: geen commentaar

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 17:39
anp190126165 1
WASHINGTON (ANP) - Terwijl de spanningen rondom Groenland hoog oplopen, wil Trump zich in een kort interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC niet uitspreken over een eventuele militaire bezetting van Groenland. "Geen commentaar", antwoordde de president toen hij hiernaar werd gevraagd.
In het interview zei hij ook dat Europese leiders zich beter kunnen bezighouden met Rusland en Oekraïne. "Dat is waar Europa zich op moet focussen, niet op Groenland."
Afgelopen weekend besloot Trump extra importheffingen op te leggen aan Europese landen die militairen sturen naar Groenland voor een verkenningsmissie, waaronder Nederland. Tegen NBC zei hij dat hij daar "100 procent" mee zal doorgaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

pill-production-1200x800

Farmaceutische vervuiling: vergeten brandhaard van superbacteriën

Loading