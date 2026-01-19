Trump tegen NBC over militaire inname Groenland: geen commentaar

WASHINGTON (ANP) - Terwijl de spanningen rondom Groenland hoog oplopen, wil Trump zich in een kort interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC niet uitspreken over een eventuele militaire bezetting van Groenland. "Geen commentaar", antwoordde de president toen hij hiernaar werd gevraagd.

In het interview zei hij ook dat Europese leiders zich beter kunnen bezighouden met Rusland en Oekraïne. "Dat is waar Europa zich op moet focussen, niet op Groenland."

Afgelopen weekend besloot Trump extra importheffingen op te leggen aan Europese landen die militairen sturen naar Groenland voor een verkenningsmissie, waaronder Nederland. Tegen NBC zei hij dat hij daar "100 procent" mee zal doorgaan.