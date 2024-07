Israël vaccineert troepen in Gaza tegen polio

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische legerleiding heeft zondag gezegd dat alle militairen die vechten in Gaza zullen worden gevaccineerd tegen polio. Het virus is aangetroffen in afvalwater in de Gazastrook waar Israël nu al negen maanden oorlog voert tegen Hamas.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sloeg vrijdag alarm nadat in een zestal monsters het virus, dat wereldwijd alleen in Pakistan en Afghanistan nog met enige regelmaat de kop opsteekt, was geconstateerd. De watermonsters werden eind juni verzameld in de zuidelijke steden Khan Younis en Deir al-Balah. Er zijn nog geen patiënten met ziekte- of verlammingsverschijnselen door polio gemeld.

"Op basis van onze bevindingen heeft het Israëlische leger in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid besloten de troepen die in het gebied actief zijn te vaccineren tegen het virus om de gezondheid van zowel soldaten als Israëlische burgers te waarborgen", aldus de verklaring.

Palestijnse bevolking

De inentingscampagne - poliovaccins kunnen worden geïnjecteerd of ingenomen - is gestart bij grondtroepen en reservisten. Om hoeveel personen het in totaal gaat, is om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. Het zouden er enkele honderdduizenden kunnen zijn.

De Israëlische autoriteiten zeiden ook dat eraan wordt gewerkt vaccins beschikbaar te stellen voor de Palestijnse bevolking. In de Gazastrook wonen ongeveer 2,4 miljoen mensen onder moeilijke omstandigheden, met voortdurend gebrek aan voedsel, water en medicijnen.