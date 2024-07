Motorcrosser De Wolf verstevigt leiding in MX2-klasse

LOKET (ANP/BELGA) - Motorcrosser Kay de Wolf heeft de leiding in de MX2-klasse verstevigd. De 19-jarige Nederlander eindigde in Loket in Tsjechië als derde in de eerste manche. De tweede wedstrijd won hij. De Duitser Simon Längenfelder, die in beide reeksen als tweede finishte, werd tweede in de eindstand.

De Wolf heeft na dertien van de twintig WK-wedstrijden 626 punten. Dat zijn er 46 meer dan de nummer 2, de Belg Lucas Coenen. Längenfelder volgt op de derde plaats met 560 punten.

Volgende week is de Grote Prijs van België op het circuit van Lommel.