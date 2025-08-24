ECONOMIE
Israël valt doelen van Houthi's in Jemen aan

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 16:56
anp240825091 1
SANAA (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft meerdere doelen van de Houthi's aangevallen, waaronder in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De aanvallen zijn volgens de strijdkrachten een reactie op diverse raketbeschietingen en droneaanvallen door de rebellengroepering richting Israël.
Israël zegt onder meer een militair complex bij het presidentiële paleis in Sanaa, twee elektriciteitscentrales en een brandstofopslagplaats te hebben bestookt. De Houthi's bevestigen dat ze zijn aangevallen en zeggen dat civiele doelen zijn bestookt in dichtbevolkt gebied. Er zouden zeker twee mensen zijn omgekomen. Al Jazeera meldt dat er boven Sanaa rookwolken te zien waren na de aanvallen.
Een groot deel van Jemen is in handen van de Houthi's. De rebellengroepering vuurt naar eigen zeggen raketten af op Israël uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook.
