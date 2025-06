Israël valt opnieuw nucleaire installaties in Iran aan

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht heeft naar eigen zeggen de kernreactor in Arak in Iran aangevallen. Ook zijn aanvallen uitgevoerd op een locatie in Natanz waar volgens Israël kernwapens ontwikkeld zouden worden.

Iran heeft drie locaties in gebruik waar uranium verrijkt kan worden. Het gaat om een bovengrondse en een ondergrondse installatie in Natanz. De derde is ondergronds in een berg in Fordow. Alleen die laatste lijkt vooralsnog ongeschonden te zijn. Iran zegt dat die installaties bedoeld zijn voor vreedzame doeleinden, maar Israël zegt dat het uranium verrijkt wordt voor een kernwapen. Dat is de reden om die doelen aan te vallen.

De reactor in Arak is volgens Israël niet in gebruik, maar zou ook gebruikt kunnen worden om een kernwapen te ontwikkelen.