Israël valt raketinstallaties in Iran aan

JERUZALEM/TEHERAN (ANP) - Het Israëlische leger heeft in de nacht van zondag op maandag gemeld dat het raketinstallaties in centraal Iran aanvalt. Het is de vierde dag van het Israëlische offensief tegen het land.

"De Israëlische strijdkrachten voeren momenteel aanvallen uit op grond-grondraketinstallaties in centraal Iran. We reageren op deze dreiging zowel vanuit ons eigen luchtruim als vanuit het Iraanse luchtruim", meldde een legerwoordvoerder op X.

Volgens Iraanse media richt Israël zijn aanvallen op het gebied rond Parchin, meldt The Times of Israel. Het Iraanse persbureau Mehr publiceerde een video waarop te zien is hoe luchtverdedigingssystemen daar in actie komen als reactie op de aanvallen. In oktober meldde Iran dat Israël bij een eerdere luchtaanval op Parchin een actieve onderzoeksfaciliteit voor kernwapens had vernietigd, als vergelding voor een raketaanval van Teheran eerder die maand.