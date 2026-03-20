Israël valt Syrische doelen aan na geweld tegen druzen

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht zegt in de nacht van donderdag op vrijdag infrastructuur van de Syrische regering te hebben aangevallen, als reactie op aanvallen tegen druzen in de provincie Suwayda. Doelwitten waren een commandocentrum en wapens in militaire complexen in Zuid-Syrië.

Druzen zijn een religieuze minderheidsgroep in Syrië. Het geweld tussen de druzen en soennitische bedoeïenen is vorig jaar weer opgelaaid. Hier raakten ook Syrische veiligheidstroepen bij betrokken. De Israëlische krijgsmacht verklaarde geen geweld tegen de druzenbevolking te zullen tolereren en hen te zullen blijven verdedigen.

Israël voert sinds 28 februari dagelijks aanvallen uit in de regio, in eerste instantie samen met de Verenigde Staten gericht op Iran. Een aantal dagen later begon het land met bombardementen op Libanon. Naar eigen zeggen zijn die gericht op doelen van de Libanese beweging Hezbollah.