Tennisster Swiatek direct uitgeschakeld in Miami

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 8:55
MIAMI (ANP/RTR) - Iga Swiatek is bij het tennistoernooi van Miami direct uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Poolse verloor in de tweede ronde in drie sets van haar landgenote Magda Linette: 6-1 5-7 3-6. Voor Swiatek, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, was het haar eerste nederlaag in de openingsronde van 74 WTA-toernooien.
"Het was gewoon een slechte wedstrijd van mij. Ik moet eraan werken om hiervan te herstellen. Ik heb me al vijf jaar niet zo gevoeld", aldus Swiatek. "Tennis voelt ingewikkeld aan in mijn hoofd. Ik weet dat het simpel zou moeten zijn. Maar qua mentaliteit en hoe ik me op de baan voel, zal dit even duren."
De 34-jarige Linette speelt in de volgende ronde tegen de Filipijnse Alexandra Eala.
