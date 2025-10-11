Pogacar is ook in Ronde van Lombardije iedereen de baas

BERGAMO (ANP) - Tadej Pogacar heeft ook de laatste wielerklassieker van het seizoen gewonnen. De Sloveen van UAE Team Emirates was ook in de Ronde van Lombardije oppermachtig en zegevierde na een 36 kilometer voor de finish ingezette solo in Bergamo. Pogacar won de afgelopen weken op identieke wijze zowel de wegrace van de WK als van de EK en soleerde dinsdag nog naar de winst in de Italiaanse koers Tre Valli Varesine.

Op iets minder dan twee minuten finishte de Belg Remco Evenepoel net als op de WK en EK als tweede. De Australiër Michael Storer werd op ruim drie minuten derde.

De zege van Pogacar was verwacht, niet alleen op basis van de laatste weken. De viervoudig Tourwinnaar had de afgelopen vier edities van de Ronde van Lombardije ook al gewonnen. In het voorjaar was hij al de beste in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Start

Al vroeg na de start in Como ontstond een sterke kopgroep met daarin onder anderen de Nederlander Bart Lemmen, de Italiaan Filippo Ganna en de Australiër Michael Matthews. Aan de voet van de Roncola, de eerste serieuze beklimming van de dag, bedroeg hun voorsprong drie minuten. Pogacar was continu voorin de achtervolgende groep te vinden. Die was inmiddels uitgedund tot ongeveer vijftig renners.

De Amerikaan Quinn Simmons bleef op de klim Zambla Alta alleen vooraan over. Nog vier renners volgden, maar zij werden op de Passo di Ganda al snel ingelopen door de groep rond Pogacar. Die groep dunde snel uit tot de Sloveen nog vijf renners om zich heen zag. Het waren de verwachte namen: Evenepoel, de Mexicaan Isaac del Toro, Storer, diens landgenoot Jay Vine en de Fransman Paul Seixas. Pogacar besloot op ruim 36 kilometer voor de streep in zijn eentje op zoek te gaan naar Simmons. Het duurde amper twee kilometer voor hij aansloot bij de Amerikaan van Lidl-Trek. Een kilometer verder ging hij er alleen vandoor op jacht naar zijn twintigste zege van het seizoen.

Achter hem was Evenepoel de eerste achtervolger, eerst nog in gezelschap van Simmons en Storer. De Belg ging alleen verder en werd opnieuw 'best of the rest', ruim voor Storer.