OM wil tbs voor vrouw die zoon (5) van balkon zou hebben gegooid

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tbs met voorwaarden geëist tegen Adriana P. (42) omdat zij in november haar 5-jarige zoontje in Zutphen van het balkon zou hebben gegooid. Volgens de officier van justitie handelde P. volledig onder invloed van een stoornis. Dat zou betekenen dat ze het feit wel heeft begaan, maar daarvoor niet strafbaar is.

De jongen viel van de vijfde etage van de flat waar ze woonden, zo'n 15 meter naar beneden. Hij overleefde de val, maar liep onder meer een klaplong op. De jongen verblijft momenteel in een pleeggezin.

Bij P. is eerder een schizofrene stoornis vastgesteld. Ook heeft ze PTSS en problemen met alcohol en drugs. "Een vrouw met twee gezichten", zo beschreef de officier van justitie de verdachte. "Ze kon op enig moment flink doordraaien, maar ze was ondanks dat gedrag goed voor haar zoontje."