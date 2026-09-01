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Israël voert aanvallen in Gaza op en doodt vijf Palestijnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 3:19
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GAZA-STAD (ANP) - Volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zijn bij twee Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zeker vijf mensen om het leven gekomen. Beide aanvallen waren in Gaza-Stad. Het Israëlische leger stelde dat de twee aanvallen gericht waren op Hamas-strijders.
Israël heeft de afgelopen dagen de aanvallen in de Gazastrook opgevoerd, ondanks een in oktober overeengekomen staakt-het-vuren. Bij een Israëlische aanval op Deir al-Balah in het hart van Gaza kwamen zondag twee Palestijnen om het leven, onder wie een kind van drie jaar oud. Zaterdag vielen bij Israëlische aanvallen zeker vier doden.
Sinds het ingaan van de wapenstilstand tussen Israël en Hamas zijn 1313 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, aldus het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger meldde sinds oktober vijf doden in de eigen gelederen, evenals de dood van één civiele contractant.
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