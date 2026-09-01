Voormalig bendelid schuldig bevonden aan moord op rapper Tupac

LAS VEGAS (ANP) - Voormalig bendelid Duane 'Keffe D' Davis is schuldig bevonden aan moord op de Amerikaanse hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder CNN. Tupac werd destijds volgens aanklagers "uit wraak" neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac. Hij was 25 jaar oud en bevond zich op het hoogtepunt van zijn populariteit.

Een jury in Las Vegas veroordeelde de 63-jarige Duane Davis voor moord met voorbedachten rade, gepleegd met een dodelijk wapen in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende. De jury kwam tot een oordeel enkele uren nadat de slotpleidooien waren afgerond, aldus CNN.

Davis had volgens de aanklagers het wapen geregeld dat bij de schietpartij werd gebruikt en de achtervolging ingezet op Tupac. Tegen de achtergrond speelde een bendeoorlog die verweven was geraakt met een vete tussen twee hiphoplabels van de Amerikaanse Oost- en Westkust, schrijft The New York Times.

De zaak leek decennia lang onoplosbaar, totdat Davis in het openbaar over de moord begon te spreken. In podcastinterviews en in een memoire uit 2019 deelde hij zichzelf een centrale rol toe bij de schietpartij, al stelde hij dat een van zijn handlangers de trekker had overgehaald. Tijdens de rechtszaak beweerde hij - tevergeefs - dat hij een sensationeel verhaal had verzonnen om er geld aan te verdienen.

Davis is de enige persoon die ooit in de moordzaak is aangeklaagd. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn straf hoort. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.