Israël voert aanvallen uit in centrum van Beiroet

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Israël heeft aanvallen uitgevoerd in het centrum van Beiroet. Op beelden van persbureau AFP is te zien hoe rook opstijgt uit een pand in de wijk Bachoura, die grenst aan het oude stadscentrum en vlak bij onder meer het kantoor van de Libanese premier en het parlement ligt. Volgens Israël was de aanval gericht tegen het door Iran gesteunde Hezbollah.

Eerder zei het Israëlische leger al te zijn begonnen aan een reeks aanvallen op de Libanese hoofdstad. Ook waarschuwde het omwonenden een veilig onderkomen te zoeken.

Het is de vierde keer dat Israël zo diep in het centrum van Beiroet aanvalt sinds Hezbollah zich vanuit Libanon mengde in de strijd, begin maart. Hezbollah zei eerder nog toe zich niet te zullen mengen in gevechten tussen Israël, de VS en Iran, zolang die eerste twee zich niet zouden richten tegen het regime in Teheran.

Donderdag arriveerde de eerste Franse humanitaire vlucht in Beiroet, met aan boord circa 60 ton aan noodhulp.