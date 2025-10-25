ECONOMIE
Israël voert luchtaanval uit in Centraal-Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 20:09
anp251025118 1
GAZA -STAD (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt een luchtaanval te hebben uitgevoerd op een vermeende strijder van de Islamitische Jihad in Centraal-Gaza, ondanks een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt-het-vuren.
De IDF meldt dat de "terrorist" van plan was op korte termijn een aanslag op Israëlische militairen uit te voeren. In dezelfde verklaring staat dat de aanval plaatsvond in het gebied Nuseirat. Er is geen informatie gedeeld over de gevolgen van de militaire operatie.
Islamitische Jihad is na Hamas de grootste militante groepering in de Gazastrook. Israël en Hamas sloten ruim twee weken geleden een deal over een staakt-het-vuren in het gebied. Beide partijen hebben elkaar sindsdien van schendingen beschuldigd.
