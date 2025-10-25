ECONOMIE
Petitie tegen universitair docent Pettit 10.000 keer ondertekend

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 19:56
anp251025116 1
NIJMEGEN (ANP) - Een petitie waarmee de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt opgeroepen om maatregelen te nemen tegen docent Harry Pettit is ruim 10.000 keer ondertekend.
Volgens de petitie hebben uitingen die Pettit eerder deze maand deed "bij velen gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt". Pettit schreef onder meer op X dat het tijd is om "af te maken waar de Palestijnen op 7 oktober mee begonnen zijn".
De ondertekenaars van de petitie roepen het College van Bestuur van de Radboud Universiteit onder meer op om zich "publiekelijk te distantiëren van de genoemde uitspraken" en aangifte te doen tegen de docent om mogelijke strafbare feiten. Daarnaast verzoeken ze de universiteit om de docent tijdelijk te schorsen.
Ruim 200 (oud-)studenten, hoogleraren en medewerkers van de Radboud Universiteit riepen het universiteitsbestuur woensdag in een open brief op om aangifte te doen tegen Pettit. Ook demissionair minister van Onderwijs Gouke Moes zei te willen dat de universiteit aangifte zou doen.
