Israël voert luchtaanvallen uit op zuiden van Beiroet

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 2:22
anp050326006 1
BEIROET (ANP) - Israël heeft in de nacht van woensdag op donderdag luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet. Het Israëlische leger had eerder in de nacht inwoners in het gebied gewaarschuwd voor aanvallen op wat het doelen noemde die gelinkt zijn aan Hezbollah.
Woensdagavond laat maakten Libanese autoriteiten bekend dat er drie doden waren gevallen bij Israëlische aanvallen op voertuigen op de snelweg naar het vliegveld van Beiroet.
Voor die aanval meldde het Libanese ministerie van Volksgezondheid dat de opgelaaide strijd tussen Israël en Hezbollah 72 mensen in Libanon het leven heeft gekost. Ook vielen er volgens het ministerie bijna 500 gewonden en raakten ruim 83.000 mensen ontheemd.
