Israël voert nieuwe luchtaanvallen uit op Teheran en Beiroet

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het Israëlische leger is een nieuwe aanvalsgolf begonnen op doelen in Iran en Libanon, meldt het in een bericht op het sociale medium Telegram. Het leger spreekt van een "grootschalige aanval" op wat het "infrastructuur van het Iraanse terroristische regime" in Teheran noemt. Volgens journalisten van Al Jazeera klonken explosies in de Iraanse hoofdstad.

Ook doelen van Hezbollah worden getroffen in Beiroet, stelt het Israëlische leger. Israël kondigde maandag nog aan een "beperkte en gerichte" grondoperatie te beginnen in het zuiden van Libanon. Verschillende westerse landen spraken daarop hun zorg uit over het oplaaiende geweld in Libanon en vroegen om "onmiddellijke de-escalatie".