Trump voor het eerst als president naar Correspondents' Dinner

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Voor het eerst zal Donald Trump als president het jaarlijkse Correspondents' Dinner voor Witte Huis-verslaggevers bijwonen. Daarmee beëindigt hij zijn jarenlange boycot van het evenement.

"Ter ere van de 250e verjaardag van onze natie, en het feit dat deze 'correspondenten' nu erkennen dat ik werkelijk een van de grootste presidenten in de geschiedenis van ons land ben, de G.O.A.T. volgens velen, zal het mij een eer zijn hun uitnodiging te aanvaarden," schrijft Trump op Truth Social. Ook belooft Trump er het "grootste, heetste en meest spectaculaire diner" ooit van te maken.

In hetzelfde bericht beschuldigt Trump de pers ervan hem sinds zijn eerste termijn als president slecht te hebben behandeld. "Allemaal fake news", schrijft Trump. Om die reden zou hij niet eerder als president naar het Correspondents' Dinner zijn gegaan. Toch kijkt hij ernaar uit om eind april wel als eregast aanwezig te zijn.