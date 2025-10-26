Israël voert opnieuw luchtaanvallen uit op Libanon

BEIROET (ANP) - Israël heeft zaterdag weer luchtaanvallen uitgevoerd op Libanon. Bij twee aanvallen in het zuiden van het land kwamen volgens het Libanese leger twee personen om het leven. Israël zegt een Hezbollah-commandant te hebben gedood.

Donderdag kwamen vier mensen om bij Israëlische luchtaanvallen in het oosten en zuiden van Libanon, vrijdag vielen er twee doden bij aanvallen op de Zuid-Libanese stad Nabatiye.

Sinds november vorig jaar geldt een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah. Toch voert Israël herhaaldelijk luchtaanvallen uit. Volgens VN-mensenrechtenchef Volker Türk zijn daarbij sinds de start van het bestand meer dan honderd burgers omgekomen.