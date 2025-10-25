Trump verhoogt importheffing Canada met tien procent

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft 10 procent extra importheffingen voor Canada aangekondigd om wat hij "ernstige verkeerde voorstelling van de feiten" door Canada noemt.

Heet hangijzer is een recent uitgezonden reclamespot van de Canadese provincie Ontario tegen importheffingen. In de video is de stem van de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan te horen, die in een speech uit 1987 de nadelen van handelstarieven bespreekt. Reagan hield de toespraak om uit te leggen waarom hij had besloten heffingen op bepaalde Japanse producten op te leggen.

"Hun reclamespot had onmiddellijk verwijderd moeten worden, maar ze hebben hem gisteravond weer laten uitzenden, terwijl ze wisten dat het fraude was", schreef Trump zaterdag op Truth Social. Hij voegde eraan toe: "Vanwege hun ernstige verkeerde voorstelling van de feiten, en hun vijandige daad, verhoog ik de importheffing voor Canada met 10 procent bovenop wat ze nu al betalen."