Israël waarschuwt opnieuw voor aanvallen in Libanon

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft opnieuw mensen in Libanon gezegd dat ze hun huizen uit moeten. Er zijn evacuatiebevelen uitgegeven voor een aantal gebieden in het zuiden van het land. Er staan aanvallen aan te komen, zegt Israël.

"De terroristische activiteiten van Hezbollah dwingen de IDF om geweld te gebruiken in deze gebieden en we willen u niet schaden", zegt de Arabischtalige Israëlische krijgsmachtwoordvoerder Avichay Adraee op X. Een van de gebieden waar aanvallen op handen zijn, is Rashidieh. In dat vluchtelingenkamp wonen duizenden Palestijnen.

Woensdag kwam een vergelijkbare waarschuwing voor de oude Libanese stad Baalbek en omgeving, waar enige uren later de aanvallen begonnen. In en rond Baalbek zijn volgens de Libanese autoriteiten negentien mensen om het leven gekomen.